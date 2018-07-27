Почти 3 млн на татарское просвещение регионов и стран: объявлен тендер

Казань, , 11:44 — REGNUM На Дни татарского просвещения в регионах России и других странах, а также содействие во внедрении информационно-образовательных технологий министерство образования и науки Татарии намерено потратить из республиканского бюджета 2,8 млн рублей. Открытый конкурс объявлен, его итоги подведут после 14 августа 2018 года. Просвещение запланировано в Финляндии, Казахстане, Крыму и Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Победитель конкурса должен будет оказать услуги до 5 декабря 2018 года. Закупка проводится у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Несмотря на наличие у министерства-заказчика целой пресс-службы из трёх сотрудников, исполнитель должен обеспечить подготовку текста пресс-релиза «Дни татарского просвещения» для регионов России и других стран — не менее 500 знаков с пробелами. Помимо этого, в стоимость услуги входит составление и актуализация списка участников мероприятий: из республики — не менее десяти человек, от принимающей стороны — не менее 100 человек (для региона России) и не менее 50 человек (другая страна). А также в задачи входит сопровождение во время проведения мероприятий — организационные вопросы, разгрузка раздаточного и учебно-методических материалов, сувенирной продукции и комплектование раздаточных материалов. Организация транспортных услуг для участников также входит в задачи исполнителя, как и концертная программа в местах проведения мероприятий (не менее двух часов), организация и обеспечение проживания участников мероприятия — делегации из десяти человек, не менее двух дней в гостинице не ниже трёх «звёзд» с питанием.

На мероприятиях исполнитель должен организовать фото‑ и видеосъемку, предоставить 40 букетов, сувенирную продукцию и художественную литературу для вручения на четырёх пленарных заседаниях в Казахстане, Крыму, Ульяновской области и Финляндии. В списке сувениров — 100 пакетов с нанесением надписи мероприятия «Дни татарского просвещения», десять картин с видом панорамы Казани, 50 кукол в национальном татарском костюме, не менее 40 тюбетеек и столько же штук калфака, не менее 40 наборов чак-чака, от 200 экземпляров книг на трех языках (татарском, русском и английском) «о тысячелетней истории татарского народа, охватывающей периоды существования самостоятельных татарских государств» и не менее 200 книг, отражающих «историческую память и национальные особенности каждого народа, образцы фольклора народов, населяющих республику».

Напомним, ранее власти Казани объявили тендер на проведение Дня республики и Дня города, которые оценили в 10 млн рублей. У победителя тендера будет две недели на то, чтобы организовать празднества.

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