«Усадьба Jazz» шагает по стране: остановка Санкт-Петербург

Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM 28 июля на Елагином острове в Санкт-Петербурге состоится грандиозный фестиваль джаза с участием российских и зарубежных звезд. Хедлайнером нынешнего музыкального форума станет обладательница «Грэмми» Джосс Стоун из Великобритании, сообщает организатор фестиваля агентство «Артмания».

Достойную компанию Стоун составит грузинская группа Mgzavrebi, традиционная грузинская мелодика в современной обработке, неординарный коллектив Markscheider Kunst с интерпретацией латиноамериканских, ямайских и других экзотических напевов, молодая петербургская джазовая певица Лера Гехнер, чей репертуар чрезвычайно широк — фанк, соул, диско, регги.

Музыкальное шоу пройдет сразу на нескольких площадках.

Концерты в рамках фестиваля состоятся на четырех площадках. В «Партере» выступят звезды, «Сбербанк Первый Аристократ» — для любителей джазовых изысков, «Jazz Club» — для постоянных посетителей клубов, а «АРТ СВОБОДА» «поработает» как театральная сцена.

Удивительно, насколько дворянские и купеческие усадьбы с их парками и лужайками оказались востребованы организаторами и публикой для различных масштабных фестивалей. Даже Горки Ленинские не смогли остаться в стороне — здесь, похоже, надолго обосновался со своим фестивалем Игорь Бутман.

Нынешний проект «Усадьба Jazz» охватывает сразу четыре знаковых площадки по всей стране: в Москве — усадьба Юсуповых и недолгое время Льва Троцкого «Архангельское», в Санкт-Петербурге — Елагин остров с обширным парком и дворцом, в Екатеринбурге — усадьба Харитоновых-Расторгуевых и, наконец, в Воронеже — дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони.