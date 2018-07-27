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Delacroix — самая посещаемая выставка в истории Лувра

Культура

Музей Лувр пользуется рекордной посещаемостью, 540 тыс. человек пришли на выставку, посвященную гиганту французской живописи Эжен Делакруа

Париж, 27 июля 2018, 11:25 — REGNUM  Музей Лувр пользуется рекордной посещаемостью, 540 тыс. человек пришли на выставку, посвященную гиганту французской живописи Эжен Делакруа, сообщает Europe1.

«Эта историческая ретроспектива, посвященная одному из гигантов французского искусства, впервые с 1963 года, становится самым большим успехом, когда-либо встречавшимся в стенах Лувра», — говорится в заявлении музея.

Столкнувшись с успехом, руководство Лувра организовало одиннадцать бесплатных сеансов в течение июля, что позволило еще 25 000 человек посетить эту выставку.

Эжен Делакруа (1798−1863) — французский художник, выдающийся представитель романтического направления.

Выставка «Delacroix 1798−1863» в Лувре завершилась 23 июля 2018 года.

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