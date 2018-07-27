На юго-западе Китая найдена редчайшая деревня времен династии Хань

Чэнду, Китай, , 10:35 — REGNUM Древняя деревня, относящаяся к временам династии Хань (202 до н.э. — 220 н.э.) была найдена в провинции Сычуань на юго-западе страны, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Место под названием Цяоцзиньшаньцзе расположено в окрестностях колледжа в уезде Синьцзинь города Чэнду, столицы провинции Сычуань. По словам археологов, найти подобного рода деревню времен династии Хань в провинции является редкостью. Ямы, рвы, останки девяти лошадей, а также русла рек были найдены на месте раскопок среди множества вещей, включая кухонную утварь, плитку и бронзовые монеты.

«Здесь было относительно большое поселение размером с деревню. Мы выяснили, что жилая зона расположена в западных и северных районах, в то время, как дренаж, соединенный с рекой располагался в восточных и юных районах поселения», — заявил руководитель команды археологов Института культурных реликвий археологии Чэнду Ян Ян, добавив, что находки позволят лучше узнать о происхождении и жизни, а также экономике и расселении людей во времена династии Хань.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 136 гробниц времен династии Восточная Чжоу (770−256) были найдены в провинции Шаньдун на востоке Китая.

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