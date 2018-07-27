«Горький fest» объявил победителя – лучший фильм «Война Анны»

Нижний Новгород, , 13:52 — REGNUM В Нижнем Новгороде завершил свою работу кинофестиваль современного российского кино «Горький fest». Жюри, возглавляемое режиссером Николаем Досталем, определило победителей в разных номинациях. Лучшим фильмом почти единогласно признана работа режиссера Алексея Федорченко «Война Анны».

Эта страшная история девочки, выжившей после массового расстрела евреев в украинской деревне и прячущейся два года в камине одной из комнат бывшей школы — а во время оккупации немецкой комендатуре.

Как сообщает ТАСС, другие награды распределились следующим образом: за лучшую режиссуру — Мария Полякова («Путешествие в Париж») специальный приз жюри — картина «Лес» Романа Жигалова, лучшая мужская роль — Владимир Мишуков («Слоны могут играть в футбол»), женская — актриса Наталья Рычкова («Лес»).