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«Горький fest» объявил победителя – лучший фильм «Война Анны»

Культура

Фильм Алексея Федорченко «Война Анны» жюри кинофестиваля в Нижнем Новгороде «Горький fest» признало достойным гран-при

«Горький fest» объявил победителя – лучший фильм «Война Анны»
Цитата из м/ф «Война Анны». Реж. Алексей Федорченко. 2018. Россия
Еврейская девочка прячется от нацистов

Нижний Новгород, 27 июля 2018, 13:52 — REGNUM  В Нижнем Новгороде завершил свою работу кинофестиваль современного российского кино «Горький fest». Жюри, возглавляемое режиссером Николаем Досталем, определило победителей в разных номинациях. Лучшим фильмом почти единогласно признана работа режиссера Алексея Федорченко «Война Анны».

Эта страшная история девочки, выжившей после массового расстрела евреев в украинской деревне и прячущейся два года в камине одной из комнат бывшей школы — а во время оккупации немецкой комендатуре.

Как сообщает ТАСС, другие награды распределились следующим образом: за лучшую режиссуру — Мария Полякова («Путешествие в Париж») специальный приз жюри — картина «Лес» Романа Жигалова, лучшая мужская роль — Владимир Мишуков («Слоны могут играть в футбол»), женская — актриса Наталья Рычкова («Лес»).

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Культурная хроника
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