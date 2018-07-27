Великий Новгород открыл «средневековые гастроли» в Хабаровске

Хабаровск, , 10:21 — REGNUM В Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова открылась выставка «Прекрасное Средневековье» — первая в рамках проекта «Великий Новгород — Хабаровск. Средневековые гастроли». Как сообщили ИА REGNUM в Новгородском музее-заповеднике, всего проект включает три выставки, рассказывающие об истории средневекового русского города.

На первой представлены 870 предметов из фондов Новгородского музея-заповедника, создающие образ женщины средневекового Новгорода XI—XV веков.

Среди них — древние берестяные грамоты — личная переписка между супругами, взаимные хозяйственные распоряжения, акты брачных сделок, свидетельства дееспособности женщин в области наследственного и опекунского права.

Один из разделов выставки посвящён частной жизни в средневековом Новгороде. Внешний облик жительниц Новгорода разных сословий можно представить, рассматривая ювелирные украшения и детали женского костюма: на выставке в Хабаровске представлены фибулы, пуговицы, амулеты, височные кольца, гривны, бусы, браслеты, привески, кольца, кожаная обувь, тканые пояса.

Второй раздел выставки посвящён правовому статусу средневековой женщины.

«К началу XIII века представительницы древнерусской знати, княгини и боярыни, свободно продавали, обменивали, покупали земельные угодья, получали и передавали их по наследству, дарили как приданое дочерям. Владение землёй, самостоятельное решение знатными женщинами хозяйственно-имущественных дел стало обычным явлением юридического быта в Новгороде в XIV—XV веках», — отметили в Новгородском музее-заповеднике.

Выставка будет работать до 24 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, археологические находки из Великого Новгороде, в том числе средневековые берестяные грамоты, впервые отправились на Дальний Восток в 2018 году. В мае во Владивостоке открылась выставка о Новгороде X — XV веков, включающая 250 экспонатов из фонда Новгородского музея-заповедника.

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