Фестиваль «Нашествие» хотят наказать на 7 млн рублей

Большое Завидово, Тверская область, , 10:03 — REGNUM Российское авторское общество, строго следящие за тем, чтобы авторы и исполнители вовремя получали все отчисления за использование интеллектуальной собственности, подало иск в Арбитражный суд Москвы к организатору «Нашествия» на 7 млн рублей. В данном случае речь идет вовсе не о злостном уклонении организаторов фестиваля «Нашествие» — ООО «Современные телерадиовещательные технологии и комплексы» (СТТК) от своих обязанностей по отношению к приглашенным в прошлом году артистам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Российскому авторскому обществу были перечислены 884 тыс. 330 рублей авторского вознаграждения. Эта сумма была рассчитана, как было указано в сопроводительном письме, от количества проданных билетов — а их насчиталось всего 7 тыс. 158. Здесь следует отметить, что это так называемые постоянные обязательные отчисления за авторство, сами же музыканты получают весьма весомые гонорары за свои выступления. В это время на официальном сайте фестиваля организаторы с гордостью сообщили, что грандиозное шоу в прошлом, 2017 году, посетили 200 тысяч человек.

Понятно, что и устроители всегда завышают свои итоговые показатели, и что в РАО работают вовсе не наивные чиновники и они доподлинно знают о практике завышения числа зрителей в рекламных целях. И все же лукавство (назовем это пока так) организаторов налицо — тираж билетной книжки — 100 тысяч. Минимальная стоимость одного билета — 1 тыс. 650 рублей, на самом деле большинство — дороже. Вот РАО и посчитало — получается 165 млн рублей. А при законных 5% отчислений — авторское вознаграждение тянет на 8 млн 250 тыс. рублей. Минус уже перечисленные деньги — 7 млн 365 тыс. 670 рублей. О взыскании этой искомой суммы РАО и обращается в Арбитражный суд Москвы. Правда, не совсем понятно, как тираж билетов четко коррелируется с числом проданных билетов: все ли верят, что написанный тираж, скажем, печатного издания, соответствует выпущенному, или, может, не все знают, что билеты печатаются почти на все массовые мероприятия с большим запасом — а вдруг народ повалит!

В общем, и в позиции РАО есть слабые места. Хотя, надо признать, что посетителей в Большом Завидово в Тверской области в прошлом году было значительно больше, чем 7 тысяч. Иначе как бы это мероприятие было бы рентабельным, даже несмотря на рекламу и продажу там различных товаров?

И последнее, до фестиваля «Нашествие-2018» осталась всего-то неделя, и именно в этот момент со всей остротой всплывает вопрос о старой задолженности (справедливости ради — дело тянется с марта). Вряд ли это может привести к отмене события, а вот доставить неприятности организаторам в самую горячую пору — это самое то!