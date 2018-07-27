Кристен Стюарт снимется в перезагрузке «Ангелов Чарли»

Лос-Анджелес, США, , 08:32 — REGNUM Кристен Стюарт присоединилась к проекту перезагрузки франшизы «Ангелы Чарли», актриса сыграет в фильме одну из главных ролей. Об этом 26 июля сообщил журнал Vanity Fair.

Таким образом, на съёмочной площадке она составит компанию Наоми Скотт и Элле Балинска. Стоит отметить, что после завершения съёмок в саге «Сумерки» актриса не снималась в блокбастерах. Также сообщается, что киностудия решила перенести дату выхода фильма на большие экраны, новая дата премьеры — 27 сентября 2019 года.

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Напомним, оригинальный сериал «Ангелы Чарли» выходил в период с сентября 1976 года по ноябрь 2011 года. В 2000 году вышла его полнометражная адаптация, в которой снялись такие актрисы, как Дрю Бэрримор, Камерон Диас и Люси Лью.

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