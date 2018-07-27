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В Киев к Крещению Руси доставили восемь святынь

Культура

Одна из них передана с Афона

В Киев к Крещению Руси доставили восемь святынь
Виктор Васнецов. Крещение Руси. Фреска. 1896 (фрагмент)

Киев, 27 июля 2018, 08:05 — REGNUM  Восемь святынь доставили в Киев по случаю крестного хода на 1030-летие Крещения Руси, сообщает 27 июля центр информации Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, в Киев прибыли мощи крестителя Руси, равноапостольного князя Владимира, мощи великомученика Георгия Победоносца, икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского и другие. Отмечается, что мощи Георгия Победоносца были переданы Киеву с Афона. Все святыни во время крестного хода будут находиться во главе колонны, а по прибытию хода к Киево-Печерской лавре будут круглосуточно доступны для молитв.

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Напомним, ранее в УПЦ МП заявили, что Служба безопасности Украины пытается помешать проведению крестного хода в Киеве, запугивая перевозчиков. Крестный ход пройдет 27 июля.

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