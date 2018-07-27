Творческий путь Игоря Беляева

Москва, , 04:48 — REGNUM Игорь Константинович Беляев родился в Москве 17 апреля 1932 года. Окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и режиссерские курсы Театрального училища им. Б.В. Щукина.

С 1953 года работал следователем Хабаровской краевой прокуратуры. В 1954 году играл на сцене Хабаровского драматического театра. В следующем году уехал в Москву и стал ассистентом режиссёра Московской студии научно-популярных фильмов. Немного позже продвинулся по карьерной лестнице и получил должность старшего редактора Молодежной редакции, а в двадцать семь лет после 1959 года — сценарист и режиссёр. Через девять лет Беляев — режиссер, а затем в течение десяти лет являлся художественным руководителем документальной студии творческого объединения «ЭКРАН».

Автор более ста фильмов, в числе которых «Сахалинский характер», «Кратчайшее расстояние», «Путешествие в будни», «Весенний дождь», Этот удивительный спорт», «Летопись полувека. Год 1946», «Ярмарка», «Шахтеры», «Частная хроника времен войны», «Русское поле», «Егор Иваныч», «Стратегия победы», «Деревенские повести», «Процесс», «Приглашение к празднику», «Человек или Дьявол», «Русская трагедия».

Фильмы о войне занимают особое место: «Вся война», «Дорога в ад», «Собачий вальс», «Священная война», «Операция без названия», «Настоящая война», «Опаснее врага», «Кавказский крест».

Беляев также является автором книг «Спектакль документов. Откровения телевидения», «Спектакль без актера», «Введение в режиссуру» и других.

Как передавало ИА REGNUM, советский и российский режиссёр Игорь Беляев скончался 26 июля в Москве в возрасте 86 лет.

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