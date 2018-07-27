Не стало известного режиссёра

Москва, 27 июля 2018, 03:34 — REGNUM В возрасте 86 лет в Москве скончался советский и российский режиссёр-документалист и сценарист Игорь Беляев, сообщает портал «НСН».
Игорь Константинович Беляев имеет множество наград: заслуженный деятель искусств России, руководитель мастерской режиссуры Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания, режиссёр документального кино, профессор, член Академии Российского телевидения «ТЭФИ», член киноакадемии «НИКА», лауреат Государственных премий СССР и РСФСР, призер многих международных фестивалей, член Союза журналистов, член Союза кинематографистов.
Прощание пройдёт 28 июля в одиннадцать часов дня в Доме кино.
Напомним, 1 мая ИА REGNUM сообщило, что в результате несчастного случая в Германии погиб режиссёр Юрий Томошевский.
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