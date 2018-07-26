IMAX покажет в своих залах «Космическую одиссею 2001 года» Стэнли Кубрика

Москва, , 21:01 — REGNUM Киносеть IMAX с 30 августа 2018 года начнёт показывать на экранах своих кинотеатров культовый фильм Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». Об этом 26 июля сообщил журнал «Афиша» со ссылкой на пресс-службу компании.

В IMAX рассказали, что это было решено сделать в честь 50-летия выхода картины на большие экраны. Согласно воле режиссёра, фильм будут показывать на английском языке с русскими субтитрами. Отмечается, что для демонстрации была выбрана копия, которая не подвергалась реставрации. Перенос ленты в формат IMAX осуществляли специалисты кинокомпании Warner Bros., в этой работе принимал участие известный режиссёр Кристофер Нолан. Киносеть будет показывать фильм Кубрика до 12 сентября 2018 года.

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Напомним, мировая премьера фильма «Космическая одиссея 2001 года» прошла 2 апреля 1968 года. В 1969 году лента получила «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».

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