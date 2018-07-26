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Музейную революцию в Италии обсудят на культурном форуме в Санкт-Петербурге

Культура

VII Санкт-Петербургский международный культурный форум состоится 15-17 ноября 2018 года

Музейную революцию в Италии обсудят на культурном форуме в Санкт-Петербурге
Цитата из х/ф «Русский ковчег». Реж. Александр Сокуров. 2002. Россия
В Эрмитаже

Великий Новгород, 26 июля 2018, 16:47 — REGNUM  Гостем VII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге в 2018 году станет Италия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 26 июля, на российско-итальянском семинаре по реставрации фресковой живописи в Великом Новгороде заявил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По его словам, программа форума будет очень большой и разнообразной, а один из трёх круглых столов будет посвящён «музейной революции» в Италии.

«В Италии произошли очень большие реформы в музейной жизни, и мы услышим рассказы об этом», — пояснил Пиотровский.

Ещё один круглый стол будет посвящён проблемам музеев и законодательства, а на третьей дискуссионной площадке обсудят доступность музеев для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, VII международный культурный форум в Санкт-Петербурге состоится 15−17 ноября 2018 года. В 2017 году в форуме участвовали 79 стран. Статус «страны-гостя» был у двух из них — Японии и Казахстана.

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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум
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