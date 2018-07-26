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Житомирская область объявила 2019 год годом Степана Бандеры

Культура

На деньги налогоплательщиков идеологу украинского национализма установят памятник

Житомирская область объявила 2019 год годом Степана Бандеры
Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания
Торжество неонацизма

Житомир, Украина, 26 июля 2018, 16:04 — REGNUM  В Житомирской области 2019 год объявили годом главы «Организации украинских националистов (бандеровское движение)» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры, сообщает 26 июля УНИАН.

Согласно сообщению, депутаты Житомирского областного совета поддержали такое решение. Таким образом, в 2019 году в области установят памятник Бандере на деньги налогоплательщиков, а также разработают целый план по пропаганде идей русофоба и украинского националиста.

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Напомним, Степан Бандера — один из идеологов украинского национализма, сотрудничавший с нацистской Германией. Последователи Бандеры «прославились» своей звериной жестокостью: только в ходе Волынской резни были убиты десятки тысяч поляков, цыган, евреев, русских и лиц других национальностей.

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Война памятников на Украине
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