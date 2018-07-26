Мику Джаггеру исполнилось 75 лет

Лондон, , 15:26 — REGNUM Вокалисту группы The Rolling Stones Мику Джаггеру сегодня исполнилось 75 лет.

Свой первый концерт группа сыграла 12 июля 1962 года в лондонском клубе «Marquee». Через несколько лет группу оценивали наравне с легендарными The Beatles, а коллектив Джаггера занимал все более высокие вершины.

В 1980-х The Rolling Stones устраивали гастрольные концерты по всему миру. Первый сольный альбом Джаггера She’s The Boss, был записан в 1985 году. Музыкант снялся в нескольких фильмах, среди которых «Выступление», «Нед Келли» и другие.

Когда Джаггеру исполнилось 60 лет, британская королева Елизавета II посвятила его в рыцари. И сейчас в нем прослеживается эпатажность, взятая из 1960-х — музыкант любит яркие наряды, заводит романы, устраивает масштабные вечеринки и гастролирует по всему миру. В дни проведения чемпионата мира по футболу — 2018 в России Джаггер посетил Санкт-Петербург и Москву.

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