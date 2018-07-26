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Звезда «Дедпула» снимет «наркотическую» версию фильма «Один дома»

Культура

Картина получит название Stoned Alone

Звезда «Дедпула» снимет «наркотическую» версию фильма «Один дома»
Цитата из к/ф «Один дома». реж Крис Коламбус. 1990. США
Крик

Лос-Анджелес, США, 26 июля 2018, 14:11 — REGNUM  Райан Рейнольдс собирается спродюсировать фильм наподобие «Один дома», в который будет добавлена тема… наркотиков. Об этом 26 июля сообщил портал Digital Spy.

Фильм будет называться Stoned Alone (по аналогии с Home Alone, название можно перевести как «Обдолбавшийся»). В центре повествования будет находиться 20-летний любитель марихуаны, который после употребления наркотика у себя дома внезапно столкнётся с вторжением грабителей. Снимать картину будет Августина Фриззелл («Несвятые»), а сценарий к картине написали Кевин Берроуз и Мэтт Мидер.

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Напомним, последней актерской работой Райана Рейнольдса в кино стал фильм «Дедпул 2». В фильме он появляется не только в образе Уэйда Уилсона, но и в роли самого себя.

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