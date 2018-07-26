Пол Маккартни решил вспомнить молодость: музыкант даст концерт в Ливерпуле

Лондон, , 13:56 — REGNUM Известный британский музыкант Пол Маккартни вероятно даст концерт в знаменитом ливерпульском клубе Cavern, считающимся местом основания группы The Beatles, сообщает 26 июля Associated Press.

О подобной возможности намекнул сам исполнитель, заявив, что в его планах стоит небольшой концерт где-то в Ливерпуле.

Напомним, группа The Beatles, среди участников которой был и сам Пол Маккартни, была основана в 1960 году. Коллектив оказал значительное влияние на развитие мировой рок-музыки и считается одним из самых успешных в ее истории.

Читайте ранее в этом сюжете: «Плевком в глаз» гитарист Every Time I Die спас жизнь фанатке