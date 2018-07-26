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Восьмой сезон «Игры престолов» может вернуться к привычному графику показа

Культура

Глава HBO заявил ,что сериал выйдет в первой половине 2019 года

Беверли-Хиллз, США, 26 июля 2018, 13:42 — REGNUM  Представитель телеканала HBO заявил, что показ восьмого сезона популярного сериала «Игра престолов» начнется в первой половине 2019 года. Об этом 29 июля сообщил портал Vulture.

С таким заявлением президент HBO Кейси Блойс выступил на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков. Издание отмечает — это может быть намёком на то, что шоу вернётся к своему первоначальному графику показа.

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Напомним, показ первых шести сезонов «Игры престолов» стартовал в марте или апреле, в то время как премьера седьмого сезона состоялась в июле 2017 года.

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