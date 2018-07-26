Комикс о числах, которые контролируют жизнь

Санкт-Петербург, , 22:01 — REGNUM Издательство «Бумкнига» выпустило комикс Томаса Отта «Номер 73 304−23−4153−6-96−8». Криминальная драма без единого слова погружает в жанр нуар и рассказывает о числах, которые контролируют жизнь.

«С творчеством Томаса Отта я знаком уже больше десяти лет. В 2014 году мы привозили его с персональной выставкой на «Бумфест». Именно после неё я захотел издать произведения Отта в России», — рассказывает директор издательства Дмитрий Яковлев.

По сюжету, после проведения смертной казни палач находит на полу в тюрьме записку с номером. С этого момента вся его жизнь подчиняется последовательности цифр, которые преследуют мужчину повсюду — в газете, номере телефона, казино… Загадочный номер приносит удачу главному герою. Однако продолжается это недолго.

В своём рассказе автор не использует ни единого слова. При этом значение каждого кадра не становится загадкой для читателя — с помощью иллюстрации художник точно передает информацию, не применяя дополнительного текстового объяснения. Сложно не обратить внимание на мимику героев Отта. Удивление, радость, отчаяние — все эмоции автор изображает с реалистичной точностью, что создаёт эффект черно-белого немого кино.

Однако главную связь комикса с кинематографическим стилем создаёт техника, в которой выполнена книга — скретчборд. Это процарапывание изображения на специальном картоне, покрытом чёрной тушью.

«Скретчборд как нельзя лучше подходит Отту, чей мир едва балансирует на грани полного мрака. Как рисовальщик он очень хорош, но как рассказчику ему нет равных на этом поле, — отмечает иллюстратор Виктор Меламед. — Отт, что называется, артист оригинального жанра, создатель собственной разновидности комикса. В отличие от традиционного комикса, у него каждый лист — это отдельный кадр, максимум два, что придает истории тяжеловесную поступь. Перелистывая страницу, читатель будто поворачивает за угол, где его подстерегает опасность. Работы Отта — ядовитая смесь немецкого киноэкспрессионизма, американского нуара, фильмов Джорджа Ромеро и Дэвида Линча, жутких городских легенд. Очень страшно, очень круто».

Томас Отт родился в 1966 году. Окончил Академию искусств и дизайна в Цюрихе, а во второй половине 80-х занялся авторским комиксом и иллюстрацией. В 1996 году Отт получил премию «Макс и Мориц» на Международном салоне комиксов в Эрлангене в номинации «Лучший немецкоязычный автор». Его работы публиковались во многих газетах и журналах Швейцарии, Германии и Франции. Большинство комиксов Томаса Отта немые, что позволяет их понять в любой стране мира. В октябре художник вновь посетит Россию. На этот раз в Санкт-Петербурге и Москве он проведет презентации и подпишет книги для российских читателей.

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