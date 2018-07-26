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Владимирский музей не хочет отдавать РПЦ памятники ЮНЕСКО

Культура

«На все заявления представителей РПЦ Владимиро-Суздальский музей-заповедник отвечает отказом», — директор музея

Владимир, 26 июля 2018, 12:43 — REGNUM  Владимиро-Суздальский музей-заповедник не планирует отдавать Русской православной церкви памятники, на возвращение которых РПЦ уже подала заявки. Об этом заявил гендиректор музея Игорь Конышев.

«Что касается позиции музея и министерства культуры, то оно отрицательное, и на все просьбы и заявки мы отвечаем отказом», — цитирует Игоря Конышева портал «ПроВладимир».

Напомним, что ранее РПЦ подала заявки на возвращение 12 объектов, которые находятся в пользовании музея. В список попали, в том числе, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы, которые находятся во Владимире и включены в список ЮНЕСКО, а также объекты, расположенные в Суздале и Гусь-Хрустальном. По словам Игоря Конышева, ни по одному объекту решение пока не принято.

Читайте ранее в этом сюжете: РПЦ подала еще две заявки на возвращение владимирских памятников ЮНЕСКО

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Скандалы вокруг Владимиро-Суздальского музея-заповедника
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