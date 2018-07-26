Экстрим: посмотреть на Новую Зеландию

Михаил Пустовой, , 12:40 — REGNUM

Новая Зеландия — далекая, зеленая, дождливая и для многих ассоциирующаяся с ритуальным каннибализмом маори; привет! — прочтенным в школьные годы книгам Жюля Верна. И да — в Новой Зеландии сняли «Властелина колец»; и теперь из-за панорам, запечатленных там, люди, впервые оказавшись в горах Алтая или Кольского полуострова, закатывают от удивления глаза и восклицают: «Совсем как там!» Некоторые любители мрачного и мистического кино посмотрели не слишком популярную новозеландскую картину «Мертвые земли», полную боли и психоза.

«Охоту на дикарей» снял новозеландец и наполовину абориген-маори Тайка Вайтити. Режиссер причастен еще к ряду бессмысленных фильмов по мотивам комиксов для детей-переростков, а «Охота на дикарей» оказалась у меня методом абстрактного поиска фильмов о природе. Пиратский сайт, лишенный дикции перевод и первые минуты скуки перед экраном — излишне толстый и ленивый мальчик-маори Рики попадает из рук социальной опеки и полиции к очередным новозеландским фермерам. Многие маори страдают ожирением, но мальчик еще и поклонник гангстерского рэпа; в Новой Зеландии есть подобие уличных банд, которые самовыражаются в мелком криминале и ностальгируют по прошлым, кровавым годам — пример для подражания, как говорится, для юного поколения присутствует.

И все-таки из мира поедания конфет и подростковых капризов смуглого жиртреста в один прекрасный момент сюжет фильма переносит зрителя в новозеландские леса и горы, чем-то похожие на сопки Мурманской области. Получается интересное сочетание невысоких вершин, альпийских лугов и холодных «джунглей», по которым театрально бродят подчеркнуто угрюмый белый старик Гек и юнец, стараясь уйти от опеки государства и доносов сознательных граждан. Так как жанр «Охота на дикарей» — это комедия, то Тайка Вайтити заставляет своих героев делать глупости, которые должны казаться смешными, и добавляет старую как мир уловку — конфликт поколений.

Финал фильма вполне в американском стиле — красивые горы и интересные леса, охотничьи избушки и задушевные ссоры у костра заканчиваются, и за двумя героями гонится орда полицейских и военных, загоняющая их в тупик. Последняя минута картины — семья маори, приютившая мальчика, и отпущенный из тюрьмы старик-вдовец. И парочка, брюзжа, вновь идет в лес с ружьями. Кажется, что режиссеру надо было умерить театральность, но комедия — это сказка для горожан со своим набором клише. Хотя смотреть можно — на Новую Зеландию.