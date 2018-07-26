«Доброфест»: ярославский аэродром «Левцово» утонет в звуках музыки

Ярославль, , 12:48 — REGNUM В Ярославской области на огромном поле аэродрома «Левцово» раздадутся непрерывные гром и молнии — в течении трех дней, с 27 по 29 июля, на две большие сценические площадки будут одна за другой подниматься известнейшие российские группы. Шквал аплодисментов и вопли публики будут по традиции встречать таких хедлайнеров главных музыкальных тусовок, как «Animal ДжаZ», «Порнофильмы», Anacondaz, «Наив», «Элизиум», «Операция «Пластилин», Stigmata, Smash Hit Combo, LaScala и других — всего масштабным числом — 87.

Девизом стала фраза — «Для нас главное — отрыв. Стиль для нас вторичен».