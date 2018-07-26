Четверг, 26 Июля 2018 года
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В Индии не разобрались, кто отвечает за сохранение Тадж-Махала

Культура

Верховный суд Индии выразил свое «удивление» тем фактом, что ответственный за сохранение монумента орган не имеет никакого отношения к официальному проекту его защиты

Нью-Дели, 26 июля 2018, 12:16 — REGNUM  Правительство штата Уттар-Прадеш предоставило Верховному суду Индии свой проект плана по сохранению Тадж-Махала после скандала, разразившегося вокруг плачевного состояния берегов Джамны возле этого архитектурного памятника.

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», Верховный суд Индии в ответ на это выразил свое «удивление» тем фактом, что Археологическое управление Индии, которое должно отвечать за сохранение Тадж-Махала, не было вовлечено в составление этого проекта.

Более того, Верховный суд сделал официальный запрос центральному правительству по поводу того, почему официальный орган не привлекался к созданию этого проекта и кто в дальнейшем будет отвечать за сохранение памятника.

Проект правительства штата включает в себя создание особо охраняемой зоны вокруг Тадж-Махала площадью 10 400 кв. км. В этой зоне будет запрещено размещение каких-либо промышленных производств, а также это будет «зона без пластика».

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