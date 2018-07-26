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«Грех» Кончаловского не будет представлен на Венецианском кинофестивале

Культура

Режиссёр отозвал заявку из-за неготовности картины

Москва, 26 июля 2018, 11:53 — REGNUM  Фонд Андрея Кончаловского направил руководству 75-го Венецианского кинофестиваля заявление об отзыве заявки на участие в конкурсной программе фильма «Грех». Об этом 25 июля сообщил портал «Культуромания».

Отмечается, что режиссёр не успел закончить работу над картиной. Всего в конкурсную программу кинофорума войдёт 21 фильм, в их числе — киноработа российских режиссёров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех».

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Напомним, 75-й Венецианский кинофестиваль пройдёт в период с 29 августа по 8 сентября 2018 года. Возглавлять жюри в этот раз будет режиссёр Гильермо дель Торо, чей фильм «Форма воды» был в 2017 году награждён «Золотым львом».

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