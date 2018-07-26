Фестиваль Padang Melang 2018 будет способствовать местной экономике

Паданг, Индонезия, , 11:15 — REGNUM Министерство туризма Индонезии полагает, что фестиваль Padang Melang 2018 на островах Анамбас и Риау сможет оказывать экономическое воздействие на местное население благодаря иностранным туристам, сообщает Antaranews.

Фестиваль Padang Melang 2018 пройдет с 26 по 28 июля. Фестиваль расположен на пляже Меланг Паданг, длина которого составляет 7 км. Этот пляж является одним из ведущих туристических направлений.

«Министерство туризма поддерживает организацию фестивалей, таких как фестиваль Padang Melang, который также служит в качестве потенциального инструмента для продвижения туризма, для привлечения интереса туристов из-за рубежа», — отметили в заявлении министерства.

Туристические деревни вокруг пляжа Паданг Меланг готовы принимать и развлекать туристов, как иностранных, так и местных. В программе фестиваля культурные спектакли, малайские музыкальные представления, народные игры, кулинарный павильон.