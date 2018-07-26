Четверг, 26 Июля 2018 года
12:06:18 МСК

Режиссёр «Мачо и ботан» выпустил первый трейлер фильма про середину 90-х

Культура

На экраны картина выйдет в октябре 2018 года

Лос-Анджелес, США, 26 июля 2018, 10:55 — REGNUM  Режиссёр Джона Хилл («Мачо и ботан», «Волк с Уолл-стрит») выпустил первый трейлер своей новой киноработы «Середина 1990-х» (Mid 90s). Ролик был опубликован 25 июля на портале Fancy Journal.

В центре повествования картины находится парень по имени Стивен, который живёт в Лос-Анджелесе. Стивену 13 лет. Вместо того, чтобы думать о будущем, он общается со своими старшими друзьями-скейтерами, попадает в неприятности и занимается не очень подходящими для подростка вещами. Мировая премьера картины пройдёт 19 октября 2018 года.

Читайте также: Фильм из Индонезии примет участие в Венецианском кинофестивале 2018

Напомним, в 2014 года фильм «Волк с Уолл-стрит» Джоны Хилла участвовал в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» премии «Оскар». Последней вышедшей на экраны киноработой режиссёра стала картина «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт», мировая премьера которой состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В российских городах пройдет ретроспектива Стэнли Кубрика

Читайте развитие сюжета: Вестерн-сериал братьев Коэнов и Netflix превратился в полнометражную ленту

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить