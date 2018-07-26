Режиссёр «Мачо и ботан» выпустил первый трейлер фильма про середину 90-х

Лос-Анджелес, США, , 10:55 — REGNUM Режиссёр Джона Хилл («Мачо и ботан», «Волк с Уолл-стрит») выпустил первый трейлер своей новой киноработы «Середина 1990-х» (Mid 90s). Ролик был опубликован 25 июля на портале Fancy Journal.

В центре повествования картины находится парень по имени Стивен, который живёт в Лос-Анджелесе. Стивену 13 лет. Вместо того, чтобы думать о будущем, он общается со своими старшими друзьями-скейтерами, попадает в неприятности и занимается не очень подходящими для подростка вещами. Мировая премьера картины пройдёт 19 октября 2018 года.

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Напомним, в 2014 года фильм «Волк с Уолл-стрит» Джоны Хилла участвовал в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» премии «Оскар». Последней вышедшей на экраны киноработой режиссёра стала картина «Не волнуйся, далеко он пешком не уйдёт», мировая премьера которой состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе 2018 года.

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