Эквадор отсудил у Германии ряд ценных археологических объектов

Кито, , 10:56 — REGNUM 25 июля Эквадор продемонстрировал археологические экспонаты, которые страна смогла вернуть после судебной тяжбы с немецкой стороной, передает телеканал TeleSur.

Сосуды и глиняные скульптуры в виде животных и людей, представленные публике, были созданы в доколумбовскую эпоху. В возвращении этих ценных объектов приняли участие власти Эквадора, дипломаты и Национальный институт культурного наследия.

«Возврат объектов так называемого дела Кухенмюллеров — прекрасная новость для страны. Мы возвращаем эти предметы в наше достояние», — сказал министр культуры Эквадора Рауль Перес.

Ценнейшие экспонаты были обнаружены в 2012 году в немецком аукционном доме Kaupp в городе Зульцбург. Немецкая семья намеревалась выставить их на аукцион.