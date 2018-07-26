Четверг, 26 Июля 2018 года
12:05:18 МСК

Эквадор отсудил у Германии ряд ценных археологических объектов

Культура

Судебная тяжба длилась с 2012 года

Кито, 26 июля 2018, 10:56 — REGNUM  25 июля Эквадор продемонстрировал археологические экспонаты, которые страна смогла вернуть после судебной тяжбы с немецкой стороной, передает телеканал TeleSur.

Сосуды и глиняные скульптуры в виде животных и людей, представленные публике, были созданы в доколумбовскую эпоху. В возвращении этих ценных объектов приняли участие власти Эквадора, дипломаты и Национальный институт культурного наследия.

«Возврат объектов так называемого дела Кухенмюллеров — прекрасная новость для страны. Мы возвращаем эти предметы в наше достояние», — сказал министр культуры Эквадора Рауль Перес.

Ценнейшие экспонаты были обнаружены в 2012 году в немецком аукционном доме Kaupp в городе Зульцбург. Немецкая семья намеревалась выставить их на аукцион.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аукционы предметов искусства и исторических раритетов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить