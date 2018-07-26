Фильм из Индонезии примет участие в Венецианском кинофестивале 2018

Джакарта, , 09:30 — REGNUM Короткометражный индонезийский фильм под названием «Кадо» (подарок) Адитья Ахмада примет участие в 75-ом Венецианском международном кинофестивале 2018 года, старейший и самый престижный фестиваль в мире, сообщает Antaranews.

29-летний Адитья Ахмад родился в Макассаре, столица провинции Южное Сулавеси.

Его короткометражный фильм «Новые ботинки» 2014 года уже получил похвалу на различных мировых кинофестивалях, включая Берлинский международный кинофестиваль. Он также получил звание лучшего режиссера Юго-Восточной Азии на Сингапурском международном кинофестивале в 2014 году.

Фильм «Кадо» продолжительностью 15 минут рассказывает об Исфи, который с нетерпением ждет дня рождения Ниты. Чтобы подготовить специальный подарок в комнате Ниты, Исфи пришлось носить длинную юбку и хиджаб. Это фильм о подростковой борьбе, о поиске личности.

В начале сентября 2018 года Адитья Ахмад отправится в Венецию, Италия, на премьеру своего фильма «Кадо».