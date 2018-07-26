Планов на «Нашествие» у ансамбля им. Александрова нет

Москва, , 09:13 — REGNUM Выступать на рок-фестивале «Нашествие» академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова не планирует. Об этом сообщил художественный руководитель коллектива Геннадий Саченюк, передает 26 июля радиостанция «Эхо Москвы».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном выступлении ансамбля на «Нашествии» вместо отказавшихся от участия артистов. Так, об отказе ехать на фестиваль заявили коллективы «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум». Они не согласны с размещением на площадке фестиваля тематических зон и призывного пункта Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля стало известно об отказе от выступления на «Нашествии» певицы Монеточки. Она извинилась перед поклонниками, однако не объяснила причины решения.

Фестиваль «Нашествие» состоится в Тверской области с 3 по 5 августа.

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