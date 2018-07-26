Пермский театр оперы и балета покажет в Китае «Лебединое озеро»

Пермь, , 09:15 — REGNUM Балетная труппа Пермского театра оперы и балета представит на суд китайскому зрителю спектакль Петра Чайковского «Лебединое озеро», сообщает 26 июля корреспондент ИА REGNUM.

Показ легендарного русского классического балета состоится в рамках проведения Дней Пермского края в китайской провинции Цзянси 26−27 сентября 2018 года.

«Дни Пермского края в провинции Цзянси станут в текущем году наиболее масштабным мероприятием нашего региона в рамках формата «Волга-Янцзы», — отмечают организаторы мероприятия.

Подобное мероприятие является одним из проектов, реализуемых в рамках сотрудничества Поволжского Федерального Округа с китайскими провинциями. В данном направлении уже реализовано свыше 40 проектов в области образования, культуры, туризма и молодежной политики.

Напомним, Пермский театр оперы и балета за последние годы испытывает серьезные проблемы в области репертуарной политики: значительному сокращению подвергаются классические постановки, в то время как руководство театра предпочитает реализовывать проекты, связанные с современными западными постановками, которые, как правило, также не пополняют собой репертуар.

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