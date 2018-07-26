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Россия и Армения могут создать общий фонд поддержки совместных кинопроектов

Культура

С таким предложением выступил Владимир Мединский

Ереван, 26 июля 2018, 08:59 — REGNUM  Глава Минкульта Владимир Мединский предложил создать общий фонд, который будет заниматься поддержкой совместных кинопроектов России и Армении. Его слова 25 июля передало «Радио культура».

Мединский сделал это заявление на встрече с Министром культуры Армении Лилит Макунц. Глава российского ведомства напомнил, что существует уже два кинофильма, которые появились в рамках совместного кинопроизводства — «Землетрясение» и «Спитак». Министр также предложил властям России и Армении действовать совместно в направлении продвижения фильмов на зарубежных кинорынках.

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Напомним, фильм «Землетрясение» (2016) режиссёра Сарика Андреасяна рассказывает о землетрясении, произошедшем в Армении в 1988 году. Драму «Спитак» снял Александр Котт, она также посвящена катастрофе 1988 года.

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