Поэтический фестиваль «Словенское поле» открывается в Изборске

д. Изборск, Псковская область, , 12:36 — REGNUM С 27 по 29 июля в одном из древнейших русских поселений Изборске пройдет историко-поэтический фестиваль «Словенское поле». По сообщению «Псковской правды», из более 200 заявок из многих регионов России, а также Украины, Белоруссии, Латвии, Приднестровья жюри конкурса отобрало 86 кандидатов на участие. Гостями фестиваля станут и литераторы Владимир Шемшученко и Игорь Тюленев. Лауреаты одной из номинаций — «Словенские ключи» — для молодых поэтов (от 16 до 27 лет) проходят автоматически в финал Лермонтовского фестиваля, который состоится в декабре 2018 года в Москве в Литературном институте имени Горького.

Признанные авторитетным жюри лучшие сочинения будут изданы отдельным сборником.

Фестиваль «Словенское поле» впервые состоялся в 2008 году, его организаторами выступило издательство «Поэзия. 21 век». Во время финансового кризиса конкурс не проводился. Его возродили в 2012 году по инициативе псковских писателей.