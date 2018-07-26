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В сети появился трейлер британской криминальной комедии «Голубая игуана»

Культура

Парочка мелких мошенников решают совершить ограбление века

Лондон, 26 июля 2018, 08:39 — REGNUM  Вышел трейлер криминальной комедии «Голубая игуана», главные роли в которой исполнили Сэм Роуэлл и Бен Шварц. Ролик был опубликован 25 июля на YouTube-канале One Media.

Фильм, выполненный в стиле комедий 80-х годов XX века, расскажет о парочке преступников-неудачников, которые не знают, чем себя занять после выхода из тюрьмы. Лучом света в их тёмном царстве становится аватюристка-неудачница Кэтрин Руквуд, которая предлагает приятелям совершить «ограбление века» — украсть знаменитый бриллиант, который назвают «Голубой игуаной».

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Напомним, снимал фильм режиссёр Хади Хаджэйг. В фильме также снялись Фиби Фокс («Близко к Врагу»), Аманда Донахью («Лжец, лжец») и Саймон Кэллоу («Четыре свадьбы и одни похороны»).

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