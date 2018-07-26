Музей моды Гальера в Париже закрыт до декабря 2019 года

Париж, , 08:32 — REGNUM Музей Гальера, музей моды в Париже, закрыт до декабря 2019 года для строительных работ, которые позволят ему удвоить выставочную площадь, сообщает агентство France Presse.

По словам представителя музея, новые галереи будут носить имя Габриэль Шанель, французский модельер, основавшая модный дом «Chanel».

Галереи музея могут вмещать временные выставки, а также работы, отобранные из 200 тыс. предметов музея (одежда, аксессуары, фотографии и графика, с восемнадцатого века и до настоящего времени).

Проект развития, который возглавляет архитектор Доминик Брэр, также включает в себя создание учебной мастерской, книжного магазина-бутика и наружной чайной комнаты.

Музей Гальера, предлагающий временные выставки с 1977 года, с января возглавляется новым директором, испанцем Мирена Арзаллюза. Это известный специалист в истории моды, стал художественным руководителем обуви J.M. Weston.