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Фильм «Свидетели»: историческая драма о холокосте выходит на экраны

Культура

Сегодня на экраны страны выходит драма Константина Фама «Свидетели» — страшная история бесчеловечных событий холокоста

Москва, 26 июля 2018, 08:33 — REGNUM  В четверг, 26 июля, российские кинотеатры начинают показ фильма, который уже стал лауреатом многих международных фестивалей — драмы режиссера Константина Фама «Свидетели». Три отдельные киноновеллы «Туфельки», «Брут» и «Скрипка» связаны единой трагической смысловой нитью. Это история людей, попавших в жестокие жернова репрессий и пытающихся выжить и сохранить человеческое достоинство.

Над лентой работала международная кинематографическая группа. Съемки проходили в Москве, Нью-Йорке, Праге, Бухаресте, Иерусалиме и Бресте.

Главные роли исполнили Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой, Ленн Кудрявицки, Михаил Горевой и другие.

По сообщению ТАСС, фильм создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Фонда кино, Федерации еврейских общин России, благотворительного фонда Российского еврейского конгресса и Центра документального кино.

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Культурная хроника
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