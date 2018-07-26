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HBO выпустит фильм на основе популярного вестерн-сериала «Дедвуд»

Культура

Премьера картины состоится весной 2019 года

Нью-Йорк, США, 26 июля 2018, 08:04 — REGNUM  Телеканал HBO решил выпустить полнометражный фильм «Дэдвуд», в основу которого ляжет одноимённый популярный сериал, компания дала «зелёный свет» производству картины. Об этом 25 июля сообщил портал The Verge.

О старте проекта на пресс-конференции Ассоциации телевизионных критиков объявил один из менеджеров компании Кейси Блойс. Ожидается, что съёмки будущей картины начнутся в октябре 2018 года, на большие экраны она выйдет весной 2019 года. Над созданием сценария работал автор оригинального шоу — Дэвид Милч. Снимать фильм будет режиссёр Дэниель Минахан, поставивший четыре эпизода многосерийного вестерна.

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Напомним, сериал «Дэдвуд» телеканал HBO закончил показывать почти 12 лет назад, трансляция велась в период с марта 2004 года по август 2006 года. По мнению многих критиков, «Дэдвуд» стал лучшим вестерном в арсенале HBO.

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