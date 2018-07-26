Четверг, 26 Июля 2018 года
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В китайском Тибете готовятся в предстоящему фестивалю Шотон

Культура

... который продлится неделю с 11 по 17 августа

Лхаса, Китай, 26 июля 2018, 06:20 — REGNUM  В Тибетском автономном районе Китая на юго-западе страны пройдет ряд культурных мероприятий в рамках грядущего традиционного фестиваля в столице района городе Лхасе, сообщает 25 июля агентство Синьхуа.

Фестиваль Шотон, известный также, как Фестиваль йогурта продлится неделю с 11 по 17 августа, сообщили местные власти. В рамках культурного мероприятия будут проведены выставки, представления в Тибетской опере, шоу верховой езды и прочее.

Отметим, что фестиваль Шотон проводится регулярно с XI века. Изначально он имел религиозный смысл, когда местные жители давали йогурт местным монахам, которые заканчивали медитации в храмах, в которых уединялись, чтобы избежать ходьбы по появляющимся летом насекомым, не совершая тем самым убийства.

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Политика Китая
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