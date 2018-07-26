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По следам «Тигриного саммита»: Челябинский зоопарк приглашает на праздник

Культура

В челябинском зоопарке два тигра – Матис и Лаффи

По следам «Тигриного саммита»: Челябинский зоопарк приглашает на праздник
Иллюстрация: Programmes.putin.kremlin.ru
Тигры

Челябинск, 26 июля 2018, 06:11 — REGNUM  Приглашение на Международный день тигра разместил на своем сайте Челябинский зоопарк. Праздник начнется 29 июля в 13−00 (время местное).

Пресс-служба зоопарка напоминает, что Международный день тигра празднуют с 2010 года: восемь лет назад его учредили на Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге.

В челябинском зоопарке есть свои тигры — Матис из Краснодарского края (девять лет) и Лаффи из Новосибирска (четыре года).

«Матис и Лаффи — очень молоды и у них пока нет детей. Мы с сотрудниками зоопарка уверены, что у Матиса и Лаффи будет здоровое и крепкое потомство», — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Перми из зоопарка сбежал хищник: через два дня харзу поймали. Больше всего ее возвращению обрадовался самец.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми беглого хищника вернули в зоопарк

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