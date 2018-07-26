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Съёмки продолжения фильма «Притяжение» уже стартовали

Культура

Фёдор Бондарчук в Подмосковье снимает продолжение «Притяжение»

Москва, 26 июля 2018, 05:26 — REGNUM  Съёмки второй части «Притяжения» начал российский режиссёр Фёдор Бондарчук, говорится на портале Tvzvezda.ru.

Действия сиквела будут проходить через три года после событий первой картины. Другие подробности сюжета пока загадка. Сам режиссёр пообещал зрителям:

«Больше визуальных эффектов, гораздо больше сложно-постановочных сцен».

Картиной настолько хотят удивить, что даже место съёмок держат под строжайшим секретом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Фёдор Бондарчук предложит зрителям финансировать его фильмы.

Читайте ранее в этом сюжете: Федор Бондарчук предложит зрителям финансировать его фильмы

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