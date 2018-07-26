Четверг, 26 Июля 2018 года
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75-ый Венецианский кинофестиваль откроет биография

Культура

Картины русских режиссёров поедут в Венецию

Венеция, Италия, 26 июля 2018, 05:05 — REGNUM  В Венецианскую биеннале вошли две картины русских режиссёров, сообщает портал «Вокруг кино».

Дирекция европейского смотра объявила следующие картины: биография «Человек на луне» о Ниле Армрстронге (открытие конкурса); новые работы таких мастеров разных поколений и национальностей, как Майк Ли, Дэмьен Шазелл, Итани Джоэл Коэны, Ласло Немеш, Альфонсо Куарон, Жак Одиар, Йоргос Лантимос и режиссёрский дебют Брэдли Купера с Леди Гагой — вне программы.

Также на Венецианской кинофестивале покажут вне конкурса новые документальные фильмы Виктора Косаковского и Сергея Лозницы. Фестиваль продлится с 29 августа по 8 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм «Человек на Луне» откроет 75-й Венецианский кинофестиваль

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