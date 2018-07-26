Измени себя и свой дом, победи боль

Елена Несмеянова, , 11:48 — REGNUM

Жил-был талантливый московский художник авангардист-сюрреалист Сергей Симаков. С конца 1970-х и до 1991 года успешно выставлялся на знаменитой Малой Грузинской, состоял в Союзе художников, имел любимую и любящую жену, сопереживал происходящим в стране событиям той поры. Приобрел по случаю для летней мастерской старый дом в живописной глуши, в умирающей деревушке Загайново неподалеку от Углича, приезжал-уезжал, писал картины. Через некоторое время произошла полная перемена участи. Окончательно поселился с женой в деревенском доме. Вместо светских картин начал писать удивительные иконы. Восстанавливал запустелый лесной храм Архангела Михаила, что «в бору» в трех километрах от купленного дома. Прошел обучение и был рукоположен в дьяконы, а затем — в священники. Начались регулярные службы, постепенно потянулись прихожане из окрестных сел, Углича и Москвы.

Последнюю картину Сергей Симаков написал в 1991 году. Чудом преодолел в 2000 году серьёзнейший онкологический диагноз. После смерти в 2004 году супруги Елены (к концу жизни ставшей монахиней Анной) тоже принял монашество. Сегодня игумен отец Рафаил — настоятель храма Архангела Михаила, «что в бору».

О судьбе самого отца Рафаила (в прошлом Сергея Симакова) снято несколько документальных фильмов — «Попы» (1999), «Ребро. Портрет жены художника на фоне эпохи» (2006 г.), написано немало статей, изданы прекрасные альбомы с его живописными работами.

Более сотни картин, в основном религиозных, многофигурных и многослойных, в благородно-сдержанной, почти «рембрандтовской», цветовой гамме, в итоге обосновались в центре Углича, сформировав основной фонд Галереи современного православного искусства и живописи «Под Благодатным Покровом».

Обитель отца Рафаила стала местом притяжения для многих людей, приезжавших и приходивших к нему вновь и вновь. В 2007—2012 годы сложилась искренняя дружба и сотрудничество на съемках двух последних фильмов («Морфий» и «Я тоже хочу») отца Рафаила с режиссером Алексеем Балабановым. Сейчас отец Рафаил готовит к изданию воспоминания об этом глубоком и трагическом режиссере, близком друге, столь рано ушедшем из жизни.

Некоторые из картин и графических работ отца Рафаила можно увидеть в дальних уголках большого и старого одноэтажного деревенского дома отца Рафаила, наполненного домашней утварью, книгами, рукописями, иконами.

Угличский таксист, к моему удивлению, не слышал об отце Рафаиле и не знал дороги в его деревушку. Мой же навигатор привел нас к уже не существующему мосту через узкую речушку. Пришлось спрашивать, возвращаться и ехать другой, «правильной» дорогой, мимо храма Архангела Михаила.

Затерянная среди лесов крохотная деревушка Загайново. Всего несколько домов, половина заброшенных. И живой дом отца Рафаила — деревянный, одноэтажный, с многочисленными пристройками, сараями, отгороженными загонами для скота и хлевами.

Вокруг бродит любопытная приставучая коза, дремлют ласковые кошки. Рядом — кладбище старой сельхозтехники, живописно облезший микроавтобус древнего дизайна. Летит процарапанный ангел на ржавой стенке бывшего транспортного средства.

На прилегающем лугу бросается в глаза своими васильковыми куполами небольшая деревянная «домовая» церквушка с отдельно стоящей колоколенкой, построенная несколько лет назад с помощью прихожан отца Рафаила. Теперь он может при неважном самочувствии или внезапной потребности проводить службы, не шагая три километра по лесной дороге до основного храма Архангела Михаила, что «в бору».

В соседнем доме живет семейство переселенцев с детворой, взрослые помогают отцу Рафаилу по хозяйству.

Отец Рафаил с первой минуты был естественно гостеприимен, сдержанно немногословен и отзывчив. Как мы и договорились ранее по телефону, он занимался своими обычными хозяйственными, молитвенными и писательскими делами, позволив мне присутствовать рядом и периодически щелкать затвором. Изредка по моей просьбе терпеливо позировал для крупноплановых кадров. Разрешил забраться на колокольню и позвонить в колокола:

«Что ж так тихо, сильнее, сильнее!».

Бродила одна снаружи и внутри дома, погружаясь в великолепие мелочей и фактур. Понемножку разговаривали. Задавала волнующие меня вопросы, не скрывая свои сомнения. Перед вечерним расставанием совершенно неожиданно подарил банку с молоком, две изданные им книги и несколько большеформатных альбомов со своими картинами разных периодов.

С большой нежностью и уважением я совсем чуть-чуть соприкоснулась с миром этого удивительного человека. Талантливого, много страдавшего, столь радикально сменившего участь, полного спокойной силы и доброй деликатности, терпимости и щедрости. Мир дому его, здравия и радости, спокойствия и сил для завершения начатых трудов.

Смотрите галерею к статье