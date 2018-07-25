Народный рейтинг исторических сериалов составят в Великом Новгороде

Великий Новгород, , 17:09 — REGNUM Лучший отечественный исторический телесериал сезона 2017/2018 годов предложат выбрать зрителям XII Всероссийского фестиваля исторических фильмов «Вече». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского областного театрально-концертного агентства, народный рейтинг будет составлен из десяти отечественных сериалов.

В список вошли сериалы «Гостиница Россия. Первая среди равных», «Крепость Бадабер», «Анна Каренина. История Вронского», «Пётр Лещенко (Всё, что было)» «Демон революции (Меморандум Парвуса)», «Троцкий», «Золотая орда», «Кровавая барыня (Салтычиха)», «Оптимисты (Московское время)» и «Хождение по мукам».

Итоги голосования планируется подвести 15 сентября, перед началом фестиваля «Вече».

"Создатели сериала-победителя войдут в список гостей фестиваля и получат приз зрительских симпатий», — сообщили организаторы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XII Всероссийский фестиваль исторических фильмов «Вече» пройдёт в Великом Новгороде с 21 по 25 сентября. Фестивальные показы также состоятся в райцентрах области: Старой Руссе, Чудово, Валдае, Крестцах и Малой Вишере.

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