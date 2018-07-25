В Болгарии откроют памятник классику ингушской литературы Идрису Базоркину

София, , 16:41 — REGNUM Монумент в честь ингушского писателя Идриса Базоркина будет открыт в Болгарии. Бюст классику ингушской литературы, уважаемому в республике общественному деятелю установят на Аллее писателей народов мира, которая расположена во «Дворе кириллицы» в городе Плиска.

На открытие памятника отправилась 25 июля делегация из Ингушетии во главе с министром культуры Марет Газдиевой. По ее словам, предложение основателя музея Карена Алексаняна об увековечении имени одного из ингушских писателей на Аллее писателей народов мира, было одобрено главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым.

Художественный совет при минкульте выбрал для болгарского проекта писателя Идриса Бозоркина — автора известного романа «Из тьмы веков», делегата первого съезда союза писателей СССР, посчитав его наиболее выдающимся из всех литераторов региона.

Его бюст для «Двора кириллицы» был изготовлен ингушским скульптором Ибрагимом Паланкоевым. На открытии монумента члены делегации, среди которых сын писателя Турс Базоркин и внук Микаэл Базоркин, высыпят у его постамента горсть земли с места захоронения Идриса Базоркина в родовом селении литератора Эгикал в горной части Ингушетии.

Стоит отметить, что в марте на Аллее писателей во «Дворе кириллицы» были открыты памятники русским писателям и поэтам Александру Пушкину, Федору Достоевскому и Сергею Есенину, а также основоположнику осетинской литературы Коста Хетагурову. В планах создателей музея открытие на аллее бюстов писателей 80 народов.