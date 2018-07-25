Легендарный русский сказочник

Москва, , 15:57 — REGNUM 23 июля родился Александр Николаевич Афанасьев (1826−1871 гг.), русский историк, исследователь фольклора.

Неужели нигде не найдётся человек — не специалист, а просто читатель, который тут же кинется в книжные хранилища, едва услышав названия статей, написанных полтора века назад Александром Афанасьевым: «Дедушка домовой», «Ведун и ведьма», «Колдовство на Руси в старину», «Заметки о загробной жизни по славянским преданиям»… Если станет интересно, можно замахнуться и на фундаментальное, итоговое сочинение историка, фольклориста и литературоведа — «Поэтические воззрения славян на природу». Что же касается главного наследства, клада, добытого из колодца времени, то этим богатством, даже не сознавая того, владеем мы все, потому что «сказки Афанасьева» вплелись в сознание России не меньше, чем стихи Пушкина.

Александр Николаевич жил и работал в Петербурге и не ездил по далёким деревням, записывая сбивчивый лепет древних старушек. Он создал уникальное собрание отечественного фольклора усилием здравой мысли, вынес на свет то, что пребывало в небрежении. Значительная часть сказочных текстов была почерпнута в архивах; свои записи, сделанные в процессе работы над словарём, предоставил Владимир Иванович Даль; пригодились материалы других собирателей и отдельные немногочисленные наблюдения самого Афанасьева. Весь огромный материал нужно было осмыслить, обработать, классифицировать, структурировать — привести в порядок. И эта работа была сделана. Первые выпуски сказок (1855−1863 гг.) наполнялись ещё произвольно, просто по мере поступления текстов, но второе, настоящее издание (1863 года) представляло собой уже стройную систему с научным комментарием.

И в молодости, и позже Афанасьев интересовался самыми разными аспектами российской истории и литературы, активно сотрудничал с журналами «Современник», «Отечественные записки», но возрождением фольклора занимался всегда, до конца жизни. Это дело оказалось неспокойным и даже небезопасным. Например, сборник «Народные русские легенды» был запрещён обер-прокурором Синода и вышел в свет только после смерти составителя, в 1895 году в городе Берлине, а в России и вовсе только в 1914 году.

Даже к последней работе учёного у цензуры были всяческие претензии. Однако классическая теперь книга «Русские детские сказки», бережно собранная и обработанная Александром Николаевичем Афанасьевым, всё-таки появилась в 1870 году и стала корнем огромного дерева, которое плодоносит в нашей детской литературе по сей день.

В подборке НЭДБ представлены собранная Афанасьевым книга «Русские детские сказки» и другие издания сказок, вышедшие после 1870 года, в каждом из которых есть отсылка на сборник Афанасьева.

Ирина Линкова, до 2011 года главный библиограф в отделе рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки

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