В фильме «Зов предков» вместе с Харрисоном Фордом снимется Дэн Стивенс

Лос-Анджелес, США, , 15:30 — REGNUM Дэн Стивенс присоединился к проекту фильма «Зов предков» по одноимённой повести Джека Лондона, которую для экрана адаптировал автор «Логана» Майкл Грин. Об этом 25 июля сообщил портал Empire.

Актёр составит компанию на съёмочной площадке Харрисону Форду, который сыграет Джека Торнтона — искателя золота. О том, кого будет играть сам Дэн Стивенс, известный зрителям по своей актёрской работе в фильме «Красавица и чудовище», информации пока что нет. Снимать фильм будет режиссёр Крис Сандерс, который ранее работал над созданием анимационных лент «Семейка Крудс» и «Как приручить дракона». Отмечается, что «Зов предков» будет его дебютом в игровом кино.

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Напомним, роман Джека Лондона «Зов предков» рассказывает о временах золотой лихорадки, его действия происходит в Юконе (Канада). Главным героем повести является ездовой пёс Бэк, который в итоге покидает людей и становится вожаком стаи волков.

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