Три бывших госсекретаря США снялись в сериале CBS «Мадам госсекретарь»

Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Три бывших руководителя госдепартамента США — Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл снялись в первом эпизоде пятого сезона сериала «Мадам госсекретарь», который выйдет в эфир в октябре 2018 года. Об этом 24 июля сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Съемки прошли 11 июля 2018 года, во время первой недели производства продолжения шоу. Сообщается, что появление Клинтон, Олбрайт и Пауэлла в кадре будет эпизодическим. Главная героиня сериала Элизабет МакКорд (Теа Леони), занимающая пост госсекретаря, обратится за советом к своим «предшественникам» по поводу одной деликатной проблемы.

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Напомним, «Мадам госсекретарь» выходит в эфир телеканала CBS с 21 сентября 2014 года. Кроме Теа Леони в шоу снялись Тим Дейли («Частная практика»), Патина Миллер («Голодные игры»), Эрих Берген («Парни из Джерси») и Желько Иванек («Семь психопатов»).

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