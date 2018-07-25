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Бали: «Festival Puputan Badung ke-5» пройдет 20-22 сентября

Культура

Правительство города Денпасар, на Бали, в честь 112-летия события Пупутан в Бадунге организует фестиваль искусства и культуры

Бали: «Festival Puputan Badung ke-5» пройдет 20-22 сентября
Eric Bajart
Памятник посвященный событиям 1906 года в Бали

Денпасар, Индонезия, 25 июля 2018, 15:07 — REGNUM  Правительство города Денпасар, на Бали, в честь 112-летия события Пупутан в Бадунге организует фестиваль искусства и культуры под названием «Festival Puputan Badung ke-5», который пройдет 20−22 сентября 2018 года. Об этом сообщает Antaranews.

Пупутан — балийский термин, означающий ритуальное самоубийство, совершаемое в условиях неизбежной и унизительной капитуляции. Наиболее массовый и известный случай пупутана имел место во время вторжения Голландской Ост-Индской армии в Бадунг, Бали, 14 сентября 1906 года.

В ходе фестиваля будут организованы различные мероприятия: выставка, павильон местных ремесел, конкурсы, показ театра теней и многое другое.

Напомним, что Индонезия — бывшая колония Голландии (Нидерландов) и с 1798 по 1942 год страна находилась под властью Голландской Ост-Индской компании.

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