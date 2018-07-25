Бали: «Festival Puputan Badung ke-5» пройдет 20-22 сентября

Денпасар, Индонезия, , 15:07 — REGNUM Правительство города Денпасар, на Бали, в честь 112-летия события Пупутан в Бадунге организует фестиваль искусства и культуры под названием «Festival Puputan Badung ke-5», который пройдет 20−22 сентября 2018 года. Об этом сообщает Antaranews.

Пупутан — балийский термин, означающий ритуальное самоубийство, совершаемое в условиях неизбежной и унизительной капитуляции. Наиболее массовый и известный случай пупутана имел место во время вторжения Голландской Ост-Индской армии в Бадунг, Бали, 14 сентября 1906 года.

В ходе фестиваля будут организованы различные мероприятия: выставка, павильон местных ремесел, конкурсы, показ театра теней и многое другое.

Напомним, что Индонезия — бывшая колония Голландии (Нидерландов) и с 1798 по 1942 год страна находилась под властью Голландской Ост-Индской компании.