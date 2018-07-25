Монеточка, «Элизиум», «Йорш»: участники «Нашествия» отказываются выступать

Большое Завидово, Тверская область, , 13:19 — REGNUM Певица Монеточка не будет выступать на рок-фестивале «Нашествие-2018» в Тверской области. Об отмене своего выступления на музыкальном мероприятии она сообщила на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

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"Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на «Нашествии», но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше», — сообщила певица, пожелав всем мира.

Причины отказа от выступления Монеточка не уточнила. Некоторые пользователи поддержали такое решение исполнительницы, при этом посетовав, что не смогут увидеть её выступление.

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Напомним, фестиваль «Нашествие» будет проходить в Тверской области с 3 по 5 августа. Чтобы увидеть и услышать вживую любимых артистов, в Большом Завидово соберутся тысячи любителей музыки с разных уголков планеты. Ранее о своём отказе участвовать в рок-фестивале заявили коллективы «Порнофильмы», «Йорш» и «Элизиум». Такое решение они объяснили пацифистскими соображениями: их не устроили тематические зоны и призывной пункт Минобороны РФ на территории фестиваля.

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