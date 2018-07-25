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Сериал «Йеллоустоун» с Кевином Костнером продлят на второй сезон

Культура

Первая серия продолжения шоу выйдет в 2019 году

Лос-Анджелес, США, 25 июля 2018, 12:22 — REGNUM  Телесеть Paramount Network решила продлить на второй сезон сериал «Йеллоустоун», главную роль в котором исполнил Кевин Костнер. Об этом 24 июля сообщил портал Variety.

Продолжение будет состоять из 10 эпизодов, которые будут сниматься в штатах Юта и Монтана. Ожидается, что первая серия шоу будет показана в 2019 году. Сюжет сериала рассказывает о том, как владелец самого большого скотоводческого ранчо в США Джон Даттон (Кевин Костнер) противостоит попыткам отобрать у его семьи принадлежащую ей землю.

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Напомним, финал первого сезона «Йеллоустоуна» выйдет в эфир 22 августа 2018 года. Вместе с Кевином Костнером в сериале снялись такие актёры, как Люк Граймс («Пятьдесят оттенков серого»), Келли Райлли (Фильм «Экипаж», сериал «Настоящий детектив»), Уэс Бентли («Американская история ужасов») и Коул Хаузер («Двойной форсаж», «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть»).

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