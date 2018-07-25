В Оренбурге музей покажет посетителям «дулю»

Оренбург, , 11:57 — REGNUM В Оренбурге Областной музей ИЗО 26 июля представит старинные и современные самовары. На выставке «В хорошей посуде и чай вкуснее» продемонстрируют 30 предметов чаепития, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в музее.

«В России старинный самовар — это символ семейного очага, уюта, дружеского общения. Он был центральным предметом чаепития, которое с XIX века существовало как часть национальной культурной традиции», — отметили сотрудники учреждения культуры.

Первые русские самовары начали делать на Урале — в середине XVIII века, затем появились фабрики в Москве и Туле. Среди представленных образцов антиквариата и современных самоваров в оренбургском музее можно будет увидеть самые разные формы центрального предмета чаепития. Мастера начали «играть» с формой в XIX — начале XX века. Именно в этом временном промежутке появились самовары «банки», «рюмки», «вазы», «яйца», «жёлуди», «дули». Умельцы начали активно декорировать свои творения — чеканкой, гравировкой, рельефными украшениями.

Кроме самоваров, в музее представят и другие предметы чаепития — подстаканники, посуду, щипцы для сахара. Во время выставки посетителям представится возможность заглянуть внутрь раритетных самоваров, чтобы понять, как в них наливают воду и куда кладут растопку: шишки или лучину